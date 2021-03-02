Barcelona, "Barçagate" ve Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek - Son Dakika

Barcelona, "Barçagate" ve Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek

02.03.2021 16:25
Barcelona,

İspanya'nın Barcelona Kulübü, kurum içi yaşadığı sorunlar, "Barçagate", ekonomik kriz ve yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin geleceği tartışmalarının altında 7 Mart Pazar günü yeni başkanını seçecek.

İspanya'nın Barcelona Kulübü, kurum içi yaşadığı sorunlar, "Barçagate", ekonomik kriz ve yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin geleceği tartışmalarının altında 7 Mart Pazar günü yeni başkanını seçecek.

Barcelona'da 2014 ile 2020 arasında kulüp başkanlığı görevini yapan Josep Maria Bartomeu'nun yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

Katalan kulübünün tarihindeki 47. başkanın seçileceği pazar günkü seçimde Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa yarışıyor.

Yaklaşık 1 yıldır yürütülen bir soruşturma kapsamında Bartomeu ve üç eski yönetici, Barcelona Kulübünü yönettikleri dönemde görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla 1 Mart'ta gözaltına alınmalarıyla seçim haftası polemikle başladı.

Bartomeu ve diğer 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı serbest bırakılsa da devam eden soruşturmanın Barcelona'nın imajına ve yeni başkanın kurum içinde alacağı kararlara etki etmesi bekleniyor.

Seçime 5 gün kala Katalan radyosu RAC 1'de bir programa konuk olan üç başkan adayı, Barçagate olarak adlandırılan, Bartomeu'nun sosyal medya aracılığıyla bazı futbolcular ve yöneticiler hakkında karalama kampanyası başlattığı iddialarıyla ilgili soruşturmadan kimsenin avantaj sağlamaya çalışmaması ve kulüp imajının korunması noktasında hem fikir olduklarını söyledi.

Messi'nin geleceği

Diğer yandan 17 yıldır Barcelona'da A takım formasını giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 33 yaşındaki Arjantinli forvet Lionel Messi'nin geleceği başkanlık yarışında öne çıkan önemli konulardan biri oldu.

Adaylar, Messi'nin kalması gerektiğini savunsa da olası bir ayrılığın "Barcelona için dünyanın sonu olmayacağını" vurguladı.

Başkanlık yarışındaki üç aday arasında favori gösterilen ve 2003 ile 2010 arasında kulüp başkanı olan Laporta, Messi'nin Barcelona'nın yıllık gelirine yüzde 30 katkı sağlayan bir futbolcu olduğunun altını çizerek, "Messi'ye, ekonomik açıdan kalmasını sağlayacak bir teklif yapacağız. Messi ile iyi bir ilişkim var ve üzerinde çalışacağı bir teklif yapacağım. Eğer diğer adaylar kazanırsa Barça'da kalmayacağına eminim." görüşünü savundu.

Adaylar ayrıca isim vermese de futbol dünyasının Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) veya Erling Haaland (Borussia Dortmund) gibi ünlü isimlerini Barcelona'ya getirmek için yoğun çaba göstereceklerini ileri sürdü.

Xavi tartışması

Barcelona'da adı sık sık teknik direktör adayları arasında gösterilen, eski futbolcu Xavi Hernandez ile ilgili tartışmalar Laporta, Font ve Freixa arasında bir kez daha gündeme geldi.

Hollandalı Ronald Koeman'ın sezonu kupasız kapatması halinde görevden alınacağı ve yerine Xavi'nin getirileceği ya da Koeman'ın yanına sportif direktör olarak atanacağı iddiaları basında yer alırken, Xavi ile en yakın bağlantısı olan başkan adayının Font olduğu belirtiliyor.

Xavi ile ilgili iddialara bugünkü basın toplantısında cevap veren Koeman ise "Kimin başkan seçileceğini ve teknik ekibinin kim olacağını bekleyip görmek gerekiyor. Eğer kendim için önemli bir gelecek görmezsem burada bir sorun yaşarız, çünkü bir yıllık daha sözleşmem var." dedi.

Barcelona'daki ekonomik sorunlar

Barcelona'da yeni başkanı en çok zorlayacak sorunların başında ise kulübün içinde bulunduğu ekonomik kriz geliyor.

Kovid-19 salgınından dolayı ekonomik olarak en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Barcelona'nın toplamı 1 milyar 173 milyon avroyu bulan ve kısa vadede ödemesi gereken 730 milyon avroluk borcu bulunuyor.

Ayrıca Nou Camp Stadı'nın yenilenme projesinin geleceği de yeni başkanın tutumuna göre şekillenecek.

Lionel Messi, Barcelona, Pazar, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona, 'Barçagate' ve Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek - Son Dakika Spor


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