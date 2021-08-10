Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar

Lionel Messi'yi kaybeden Barcelona, Arjantinli yıldızın PSG'ye imza atmasına ciddi bir gerekçeyle engel olmaya çalışacak. Yüksek bedelli transferler ve astronomik maaşlarla adından söz ettiren PSG'nin, FFP kıskacından nasıl kurtulduğu merak ediliyordu. Barcelona da bu konunun üstüne gitmek için harekete geçti. Skorer'e göre; Barcelona kulübünün avukatları Avrupa Adalet Divanı'na konuyu taşımak için bir dilekçe hazırladı.
Kulüp avukatı Juan Branco şu açıklamayı yaptı:
"Şirketim, Barcelona adına, Paris Saint Germain'in Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının geçici olarak durdurulması için Avrupa Komisyonu'na sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı.
Paris Saint Germain'in FFP notunun Barcelona'dan daha kötü olduğu ortadadır. 2019-2020 sezonunda Paris Saint Germain'in maaş bütçesinin gelirlere oranı yüzde 99 iken, bu rakam Barcelona'da yüzde 54 idi."
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