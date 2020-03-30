Son Dakika › Dünya › Barcelona, Covid-19 salgını nedeniyle sporcu maaşlarında kesintiye gidiyor - Son Dakika Dünya
Barcelona, Covid-19 salgını nedeniyle sporcu maaşlarında kesintiye gidiyor
6 saat önce
İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.
İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.
Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun yapılan görüşmeler sonrasında Covid-19 salgının devam ettiği süre zarfında tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 04:44
Son Dakika Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi