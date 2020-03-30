Barcelona, Covid-19 salgını nedeniyle sporcu maaşlarında kesintiye gidiyor

İspanya'nın Barcelona Kulübü, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 salgınından dolayı tüm profesyonel branşlardaki sporcularının maaşlarında kesinti yapma kararı aldı.



Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Yönetim Kurulu'nun yapılan görüşmeler sonrasında Covid-19 salgının devam ettiği süre zarfında tüm sporcuların maaşlarında kesinti yapılması kararını aldığı bildirildi.