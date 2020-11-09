Barcelona'da Ansu Fati 4 ay sahalardan uzak kalacak
09.11.2020 19:05
Barcelona Kulübü, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen genç yıldızı Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Barcelona Kulübü, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edilen genç yıldızı Ansu Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, hafta sonu oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Ansu Fati'nin başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.
Fati'nin 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Barcelona'nın 18 yaşındaki forveti Ansu Fati, ligde bu sezon 7 maçta attığı 4 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunuyor.
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