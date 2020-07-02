Barcelona'da beklenen ayrılık! Jasikevicius - Fenerbahçe işi bozuluyor mu?

Jasikevicus'un Barcelona'yı istediği biliniyor. Fenerbahçe'nin de devrede olduğu bir ortamda Litvanyalı hocanın tercihi merak konusu.

2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pesic, Barcelona'daki ikinci döneminde, 2018 ve 2019 yıllarında Kral Kupası'nı kazanmıştı.

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, Şubat 2018'den bu yana takımı çalıştıran 70 yaşındaki Sırp başantrenörün sözleşmesinin, karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

İspanya 1. Basketbol Ligi (ACB) takımlarından Barcelona , başantrenör Svetislav Pesic ile yollarını ayırdı. Gözler Fenerbahçe 'nin en büyük hoca adayı Sarunas Jasikevicius 'ta...

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