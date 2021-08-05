Barcelona'da bir devir sona erdi

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona 'da Lionel Messi ile yollar ayrılıyor. Uzun süredir Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda belirsizlik olan Lionel Messi'nin İspanyol ekibiyle yolları ayrılıyor. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, tarafların yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmış olmasına rağmen, kulübün ekonomik durumu ve LaLiga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme yenilenemeyeceği belirtildi.Barcelona'dan yapılan açıklamada Messi'ye katkıları nedeniyle teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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