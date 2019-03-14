Son Dakika Haberleri: Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Yok

Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Yok

1 saat önce

Barcelona, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilmesinden dolayı 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Yok, System.String[]
Barcelona, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilmesinden dolayı 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

İspanyol ekibi Barcelona'da Fransız futbolcu Ousmane Dembele şoku yaşanıyor. Dembele'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilen Ousmane Dembele 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak" denildi.

21 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile bu sezon 35 resmi müsabakada görev aldı ve 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

Dembele bu sezon daha önce de ayak bileğinden sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

Barcelona, Spor
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