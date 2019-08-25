- Barcelona'da Denizde Patlayıcı Bulundu
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- Barcelona'da denizde patlayıcı bulunduMADRİD - İspanya'nın Barcelona kentinde bir plajda patlayıcı bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
- Barcelona'da denizde patlayıcı bulundu
MADRİD - İspanya'nın Barcelona kentinde bir plajda patlayıcı bulundu. Plaj polis tarafından tahliye edildi.
İspanya'nın turistik kenti Barcelona'nın en popüler plajlarından Sant Sebastia'da denizde patlayıcı bulundu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre plaj, polis tarafından tahliye edildi.
Dalgıçlar tarafından kıyıdan yaklaşık 40 metre açıkta bulunan patlayıcının İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olabileceği belirtildi.
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