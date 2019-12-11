Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika

Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

6 saat önce

İspanya'nın Barcelona kentindeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Barcelona'da geri dönüşüm fabrikasında yangın, System.String[]

İspanya'nın Barcelona kentindeki bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.


Barcelona'nın Montornes del Valles bölgesinde, Grupo Ditecsa firması tarafından işletilen bir endüstriyel geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, polis fabrikayı ve çevresini tahliye etti. Yangına 28 itfaiye ekibinin müdahale ettiği, bölgeye 6 ambulans gönderildiği ifade edildi.


Polis, çevrede yaşayanlara dumandan etkilenmemeleri için kapalı alanlarda kalma çağrısı yaptı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.


Yangının nedeni bilinmezken, şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. - BARSELONA

Barcelona, İspanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:47 Kaynak: İHA
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