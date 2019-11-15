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Barcelona'da Griezmann bilmecesi

6 saat önce

Fransa'nın Moldova ile oynadığı ve 2-1 kazandığı UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri müsabakasının ardından basın mensuplarına konuşan Antoine Griezmann, Barcelona kariyerine dair sorulara yanıt verdi.

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Fransa'nın Moldova ile oynadığı ve 2-1 kazandığı UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri müsabakasının ardından basın mensuplarına konuşan Antoine Griezmann, Barcelona kariyerine dair sorulara yanıt verdi. Fransız yıldız, Barcelona'da hala çok şey öğrendiğini dile getirirken, "Barcelona'ya gelmeden önce burada oynamanın ne kadar zor olacağını biliyordum" ifadelerini kullandı.


GRIEZMANN: YILLARCA İLERİ UÇTA FORMA GİYDİM, ŞİMDİ SOL KANATA ADAPTE OLMALIYIM


Griezmann; Lionel Messi ve Luis Suarez'in hücum hattının en ucunda oynaması nedeniyle sezon başından beri son kanatta görev alırken, Fransız yıldız merkezde oynaması halinde oyuna daha çok odaklanabileceğini söyledi. Griezmann, "Yıllarca ileri uçta forma giydim. Şimdi sol kanatta oynamaya adapte olmalıyım" diye konuştu.


DESCHAMPS: ATLETICO'DA OYNADIĞI POZİSYONDA DAHA İYİYDİ


Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise Griezmann'ın Barcelona kariyeri ile ilgili gelen bir soruya, "Griezmann, Barcelona'da şu ana kadar hayal kırıklığı yaşadı. Bunun sebebi ise sahadaki pozisyonu. Atletico Madrid'de oynadığı pozisyonda daha iyi performans gösteriyordu" yanıtını verdi.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 
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