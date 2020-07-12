Barcelona'da Griezmann şoku! Şampiyonlar Ligi maçına yetişemeyebilir...

Sağ ayak üst kaslarında sakatlık tespit edilen futbolcunun ne zaman sahalara dönebileceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada, dün oynanan Real Valladolid maçında sakatlık geçiren Griezmann 'ın bu sabah doktor kontrolünden geçirildiği belirtildi.

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