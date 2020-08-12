Barcelona'da korona virüs şoku!

İspanyol devi Barcelona, yapılan korona virüs testleri sonucunda bir oyuncunun korona virüse yakalandığını açıkladı.

İspanyol devi Barcelona, yapılan korona virüs testleri sonucunda bir oyuncunun korona virüse yakalandığını açıkladı. İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da korona virüs vakası tespit edildi. İspanyol temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün 9 futbolcuya yapılan korona virüs testlerinin ardından bir oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı aktarıldı. İsmi açıklanmayan futbolcunun semptom göstermediği ve evinde karantinaya alındığı ifade edildi. Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda oynanacak olan Bayern Münih karşılaşmasına gidecek kafileden kimseyle teması olmadığı aktarıldı. Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile cuma günü Lizbon'da karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:39

Kaynak: İHA

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