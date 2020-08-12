Barcelona'da koronavirüs depremi! Şampiyonlar Ligi öncesinde...

Spor Arena Dış Haber | Barcelona'dan yapılan resmi açıklamada genç futbolculardan oluşan sezon öncesi çalışmalarına katılan 9 futbolcudan birinde koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Barcelona'da testi pozitif çıkan futbolcunun, Devler Ligi kadrosundaki oyuncularla herhangi bir temasta bulunmadığı belirtildi.
Barcelona, Lizbon'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşacak.
Barcelona'da sezon öncesi çalışmasına başlayan isimler şu şekilde: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda and Oriol Busquets