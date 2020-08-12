Barcelona'da koronavirüs depremi! Şampiyonlar Ligi öncesinde...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Barcelona'da testi pozitif çıkan futbolcunun, Devler Ligi kadrosundaki oyuncularla herhangi bir temasta bulunmadığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:47

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