Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti - Son Dakika

Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti

28.10.2020 00:05
Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti, System.String[]

İspanya'nın Barcelona kulübünde 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu, istifa etti.

İspanya'nın Barcelona kulübünde 2014 yılından bu yana başkanlık yapan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu, istifa etti.

Barcelona'da son dönemlerde başta Lionel Messi olmak üzere takım içinde bazı futbolcuların eleştirdiği Bartomeu, kulüp üyelerinin yönetim kurulunu düşürmek için topladığı imzaların ardından yaşanan gelişmelerden dolayı istifasını sundu.

Bartomeu, düzenlediği basın toplantısında "Kendimin ve yönetim kurulunun diğer üyelerinin istifasını sunmak üzere karşınızda bulunuyorum. Bu hepimizin ortak kararı." dedi.

Yönetim kurulunun düşürülmesi için 20 binden fazla kulüp üyesinin sunduğu öneri için 15 gün içinde Barcelona'da referanduma gidilmesinin mevcut Kovid-19 salgını şartlarında mümkün olmadığını söyleyen Bartomeu, kulüp seçim komitesinin "yönetim kurulu hakkında yasal işlem başlatma baskılarının" ardından istifa etme kararı aldıklarını söyledi.

Bartomeu, "Yönetim kurulunun iradesi hiçbir zaman kulüpte kendi yerini korumak olmamıştır. Şampiyonlar Ligi'nde (8-2'lik Bayern Münih maçı) elenmenin ardından istifa etmek kolaydı, ancak kulübün geleceğini eşi benzeri görülmemiş bir küresel krizin ortasında garanti etmeliydik. Kulübü, tek bir yöneticinin eline bırakamazdık. Kim teknik direktör ile veya futbolcularla sözleşme imzalayabilirdi? Kim Messi'nin devamlılığını sağlayabilir ya da maaşları ayarlayabilirdi? Bizim yönetim kurulu olarak bunları yapma zorunluluğumuz vardı." açıklamasında bulundu.

Barcelona'nın yönetmenliğe göre en kısa sürede başkanlık seçimi yapılacağını belirten Bartomeu, referandumla ilgili yaşanan yasal gelişmeler olmasaydı zaten mart ayında yapılması ilan edilen seçimler öncesinde istifa edip, kulüp yönetimini boş bırakmak için hiçbir sebepleri olmadığını ifade etti.

Hakaretlere ve tehditlere maruz kalan kendisinin ve yönetim kurulunun diğer üyeleri hakkında kulüpteki muhalif üyeler tarafından ortaya atılan iddiaların hepsinin "sahte" olduğunu kaydeden Bartomeu, 2010 yılından bu yana tüm spor branşlarında toplam 149 kupa kazanan Barcelona'ya hizmet etmekten gurur duyduğunu, bundan sonra hayatı boyunca kulübün bir üyesi olarak kalacağını söyledi.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere atıfta bulunan Bartomeu, "Kulübün ve Katalonya'nın en sarsıcı dönemlerinden birinde Barcelona'yı yönetmek bize nasip oldu. Kurumsal olarak ifade özgürlüğünün ve kendi geleceğine karar verme hakkının yanında olduk." dedi.

Barcelona'da Bartomeu'nun ardından yapılacak başkanlık seçiminde en güçlü adaylar Victor Font, Agusti Benedito, Lluis Fernandez ve Jordi Farre olarak gösteriliyor.

Barcelona'da seçim tarihini, göreve getirilecek geçici yönetim belirleyecek.

Sezon başında takımdan ayrılmak isteyen ancak 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelini şart koyan yönetimden dolayı bu kararından dönerek Barcelona'da kalan Lionel Messi, basına verdiği demeçlerde Bartomeu'yu verdiği sözü tutmamakla eleştirmişti.

Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez ve Barcelona'nın önemli futbolcularından Gerard Pique de Bartomeu'yu eleştiren açıklamalar yapmıştı.

Lionel Messi, Barcelona, İspanya, İstifa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona'da kulüp başkanı ve yönetim kurulu istifa etti - Son Dakika Spor

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