Son Dakika Haberleri: Barcelona'da Lionel Messi şoku!
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Barcelona'da Lionel Messi şoku!

1 saat önce

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Messi'nin sol bacak arka adalesinde çekme ve ağrıların olduğu belirtildi.

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Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Messi'nin sol bacak arka adalesinde çekme ve ağrıların olduğu belirtildi. Katalan kulübü, Arjantinli futbolcunun iyileşme süresiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.


İspanyol basını ise Messi'nin La Liga'nın 7. haftasında deplasmandaki Getafe maçında oynamayacağını, 2 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile yapılacak karşılaşmada da oynamasının şüpheli olduğunu yazdı.


Sezonun ilk antrenmanında sağ bacak arka alt adalesinden sakatlık geçiren Messi, 17 Eylül'deki Borussia Dortmund ve 21 Eylül'deki Granada maçlarında yedekten oyuna girmişti.


Arjantinli futbolcu, La Liga'da bu sezon ilk kez 6. haftada oynanan Villarreal maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.


Messi, 28. dakikada geçirdiği bir sakatlığın ardından ikinci devre sahaya çıkmamış yerine Ousmane Dembele oyuna girmişti.

Lionel Messi, Barcelona, La Liga, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:00 
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