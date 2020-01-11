Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek - Son Dakika Spor

Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek

6 saat önce

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ameliyattan sonra Suarez'in durumu hakkında bilgi verileceğini bildirdi.

Barcelona'da Luis Suarez ameliyat edilecek, System.String[]

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, ameliyattan sonra Suarez'in durumu hakkında bilgi verileceğini bildirdi.


İspanyol basını Uruguaylı futbolcunun, 25 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Napoli- Barcelona maçından önce sahalara dönmesinin hedeflendiğini yazdı.


Forvet oyuncusu Suarez, bu sezon 23 maçta toplam 14 gol (11 lig, 3 Şampiyonlar Ligi) attı.


Barcelona'da Xavi Hernandez iddiası


Öte yandan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.


"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.

Luis Suarez, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:48 
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