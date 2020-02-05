Barcelona'da Messi'nin kulüp yönetimini eleştirel sözleri ve Dembele'nin sakatlığı sorun oldu

Barcelona'da takım kaptanı Lionel Messi'nin kulübün Sportif Direktörü Eric Abidal'ı eleştiren açıklamaları ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlanması Katalan kulübünü zora soktu.

Abidal'ın verdiği bir röportajda eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle ilgili olarak "Bir çok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu." şeklindeki sözlerine Messi'den tepki geldi.

Arjantinli futbolcu, alışık olunmadık bir şekilde sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri paylaştı:

"Dürüst olmak gerekirse bu tip şeyler yapmak hoşuma gitmiyor ama herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor."

Öte yandan Barcelona Kulübü, antrenmanda sakatlanan Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin sağ bacak arka adale tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Katalan kulübü, Dembele'nin iyileşme süreciyle ilgili süre vermezken, İspanyol basını bu tip sakatlıkların 3-4 ayda düzeldiğini, Fransız futbolcunun sezonu kapattığını iddia etti.

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübünden 2017 yılında 105 milyon avro karşılığında transfer edilen Dembele, Barcelona'ya geldiğinden bu yana sakatlıklardan kurtulamadı.

Forvette oynayan 22 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2,5 sezonda Barcelona formasıyla resmi maçların 74'ünde forma giyerken, sakatlıktan dolayı 74 karşılamada ise kadro dışı kaldı.

Dembele'nin Barcelona'da 4 bin 123 dakika oynadığını yazan Marca gazetesi, Fransız futbolcu için ödenen transfer bedeline atıfta bulunarak, Katalan kulübünün dakika başına Dembele'ye 25 bin 466 avro ödediği şeklinde bir kıyaslama yaptı.

Bu sezon üçüncü sakatlığını yaşayan Dembele, lig, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası olmak üzere tüm maçlarda sadece 9 kez bordo mavili formayı giydi.