Barcelona'da Messi'nin kulüp yönetimini eleştirel sözleri ve Dembele'nin sakatlığı sorun oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona'da Messi'nin kulüp yönetimini eleştirel sözleri ve Dembele'nin sakatlığı sorun oldu - Son Dakika Spor

Barcelona'da Messi'nin kulüp yönetimini eleştirel sözleri ve Dembele'nin sakatlığı sorun oldu

37 dakika önce

Barcelona'da takım kaptanı Lionel Messi'nin kulübün Sportif Direktörü Eric Abidal'ı eleştiren açıklamaları ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlanması Katalan kulübünü zora soktu.

Barcelona'da Messi'nin kulüp yönetimini eleştirel sözleri ve Dembele'nin sakatlığı sorun oldu, System.String[]

Barcelona'da takım kaptanı Lionel Messi'nin kulübün Sportif Direktörü Eric Abidal'ı eleştiren açıklamaları ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlanması Katalan kulübünü zora soktu.

Abidal'ın verdiği bir röportajda eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle ilgili olarak "Bir çok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu." şeklindeki sözlerine Messi'den tepki geldi.

Arjantinli futbolcu, alışık olunmadık bir şekilde sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri paylaştı:

"Dürüst olmak gerekirse bu tip şeyler yapmak hoşuma gitmiyor ama herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor."

Öte yandan Barcelona Kulübü, antrenmanda sakatlanan Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin sağ bacak arka adale tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Katalan kulübü, Dembele'nin iyileşme süreciyle ilgili süre vermezken, İspanyol basını bu tip sakatlıkların 3-4 ayda düzeldiğini, Fransız futbolcunun sezonu kapattığını iddia etti.

Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübünden 2017 yılında 105 milyon avro karşılığında transfer edilen Dembele, Barcelona'ya geldiğinden bu yana sakatlıklardan kurtulamadı.

Forvette oynayan 22 yaşındaki futbolcu, geride kalan 2,5 sezonda Barcelona formasıyla resmi maçların 74'ünde forma giyerken, sakatlıktan dolayı 74 karşılamada ise kadro dışı kaldı.

Dembele'nin Barcelona'da 4 bin 123 dakika oynadığını yazan Marca gazetesi, Fransız futbolcu için ödenen transfer bedeline atıfta bulunarak, Katalan kulübünün dakika başına Dembele'ye 25 bin 466 avro ödediği şeklinde bir kıyaslama yaptı.

Bu sezon üçüncü sakatlığını yaşayan Dembele, lig, Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası olmak üzere tüm maçlarda sadece 9 kez bordo mavili formayı giydi.

Lionel Messi, Eric Abidal, Barcelona, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Neymar'ın, hakem Jerome Brisard'a ettiği küfür kameralara yansıdı
Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti Fenerbahçe, Alper Potuk'u TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi Kevin-Prince Boateng, İstanbul gecelerine renk kattı

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barcelona'da Messi'nin kulüp yönetimini eleştirel sözleri ve Dembele'nin sakatlığı sorun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]