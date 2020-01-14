Barcelona'da Quique Setien dönemi - Son Dakika
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Barcelona'da Quique Setien dönemi

6 saat önce

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ernesto Valverde'den boşalan teknik direktörlük görevine Quique Setien'in getirildiğini açıkladı.

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İspanya La Liga ekibi Barcelona, Ernesto Valverde'den boşalan teknik direktörlük görevine Quique Setien'in getirildiğini açıkladı.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien oldu. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2022 yılına kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi. Katalan ekibi, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 kaybettiği maçın ardından Ernesto Valverde ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

EN SON REAL BETİS'İ ÇALIŞTIRDI

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Quique Setien, son olarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'i çalıştırmıştı. 61 yaşındaki teknik adam Betis ile 95 maça çıkmış ve 1,46'lık puan ortalaması yakalamıştı.


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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:48 Kaynak: DHA
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