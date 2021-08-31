Barcelona'da Sergio Busquets ve Jordi Alba maaşlarını indirdi

İspanya'nın Barcelona Kulübü, futbolcularından Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirim yapıldığını açıkladı.

Katalan kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım kaptanı Gerard Pique'nin ardından 2. ve 3. kaptan olan Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın da maaşlarında indirim yapmayı kabul ettiğini ve bu şekilde Sergio Agüero'nun La Liga'ya kayıt edildiğini duyurdu.

Ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona, üç futbolcusunun maaş indirimiyle finansman fair play kriterlerini yerine getirerek, "Kun" lakaplı Agüero'yu La Liga'ya yazdırdı.

Barcelona, maaşlarını düşüren futbolcularına teşekkür etti.

Bordo-mavililerin yaz dönemindeki transferi Arjantinli futbolcu Agüero, sakatlığı nedeniyle kasım ayından önce takıma dahil olamayacak.

Diğer yandan Katalan kulübü, maaş indirimleriyle ilgili detay vermese de İspanyol basını yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirim olduğunu iddia etti.

Barcelona'da mevcut durumda en fazla maaşı Antoine Griezmann'ın (haftalık 689 bin avro, yıllık 35 milyon 830 bin avro) aldığı ileri sürülürken, Sergio Busquets (haftalık 314 bin 360 avro, yıllık 16 milyon 346 bin avro), Jordi Alba (haftalık 245 bin 920 avro, yıllık 12 milyon 787 bin avro) ve Gerard Pique'nin (haftalık 127 bin 600 avro, yıllık 6 milyon 635 bin avro) daha alt sıralarda olduğu iddia ediliyor.