Barcelona'da yeni bir hikaye başlıyor! Ansu Fati...

Barcelona, evinde konuk ettiği Valencia'yı 5-2 yenerken karşılaşmaya damga vuran isim 16'lık genç yıldız Ansu Fati oldu.



Gine-bissau doğumlu kanat forvet Ansu Fati topla ilk kez buluştuğunda takımını 2. dakika da 1-0 öne geçiren gole imza attı, topla ikinci buluşmasında ise Frenkie de Jong'a 2-0'ın asistini yaptı ve müsabakanın 7.dakikasında maça damga vurdu.



La Liga'da 3 maçta 2 gol ve 1 asiste ulaşan Fati tüm bu heyecan verici işleri görev aldığı 117 dakikada yaptı.



Ernesto Valverde, Frenkie de Jong ve Sergio Busquets Barcelona'nın genç yıldız adayı hakkında açıklamalarda bulundu.



Valverde," Barcelona' da oynamak kolay değil. Şu ana kadar yaptıkları hiç normal değil. Çalışmaya devam ederse, bize çok katkı yapacaktır. Genç yaşına rağmen şu ana kadar iyi iş çıkardı" şeklinde konuştu.



Barcelona'nın orta saha oyuncusu de Jong ise " Fati harika bir oyuncu. İnanılmaz yeteneklere sahip. Bence Fati'yi harika bir gelecek bekliyor" ifadelerini kullandı.



Sergio Busquets ise" Fati çok genç bir oyuncu. Ne zaman genç bir oyuncu iyi işler yapsa, onu hemen büyük yıldızlarla karşılaştırmaya başlarlar. Fati kendisini kontrol etmeli ve futbolunu geliştirmeye odaklanmalı. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip. Umarım bu, uzun ve harika bir hikayenin başlangıcıdır" dedi.