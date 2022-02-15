Üye Girişi
Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı - Son Dakika

Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı

15.02.2022 12:44
Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3'üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu.

İspanya'nın Barcelona kentinde bir otelde çıkan yangında mahsur kalanlar 3'üncü kattaki camlardan atlayarak kurtuldu. Yangında 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

İspanya'nın Barcelona kentinin El Poble-sec semtindeki Coronado Otel'de Cumartesi günü yangın çıktı. Duman ve alevlerin arasında mahsur kalanlar, otelin 3'üncü katındaki pencerelerinden atlayarak kurtuldu. Çevredekiler pencerelerin altına şilteler yerleştirerek, atlayanların sert zemine düşmesini engellemeye çalıştı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangında 3'ünün durumu ağır olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BARSELONA

Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı
Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı

YORUMLAR
500

Barcelona, İspanya, Yangın, Otel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:13 Bahçeli 6 partinin toplandığı 'yuvarlak masa'yı hedef aldı: Biz Cumhur İttifakı'yız, masamız yuvarlak değil karedir
12:04 Gaziantep'te bebeğini darbettiği görüntülerle infial yaratmıştı! Yargılanmasına başlandı
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
12:06 KDV indirimi sonrası etiket fiyatları önceki rakamı bulmadı! Önce arttırıp sonra indirim yapmış gibi gösterdiler
11:57 Buket Aydın'ın Sevgililer Günü paylaşımı kafa karıştırdı! Hedefteki kişi Emir Sarıgül mü?
11:46 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız neden gözyaşlarına hakim olamadı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 12:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: Barcelona'daki otel yangınında camdan atlayarak kurtuldular: 9 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement