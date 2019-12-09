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Barcelona'dan açıklama: "Guardiola'ya kapımız açık"
6 saat önce
Spor Arena Dış Haberler | Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola için İspanya'dan flaş bir açıklama geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola için İspanya'dan flaş bir açıklama geldi.
İspanya basını, Liverpool'un 14 puan gerisine düşmesi hakkında "Teknik adamlık kariyerimde böyle bir şey yaşamadım" diyen Guardiola'nın Barcelona'ya dönebileceğini yazdı.
Habere yanıt veren Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Pep Guardiola'ya geri dönüşüne yeşil ışık yaptı.
"KAPIMIZ ONA HER ZAMAN AÇIK"
Bartomeu, "Pep'in geri dönüşü bana bağlı değil. Buradan ayrılmaya karar veren Pep'ti. Ancak Barcelona'nın kapısı ona her zaman açık olacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:27
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