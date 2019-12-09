Son Dakika Haberleri: Barcelona'dan açıklama: "Guardiola'ya kapımız açık"
Son Dakika Spor Barcelona'dan açıklama: 'Guardiola'ya kapımız açık' - Son Dakika Spor

Barcelona'dan açıklama: "Guardiola'ya kapımız açık"

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola için İspanya'dan flaş bir açıklama geldi.

Barcelona'dan açıklama:

Spor Arena Dış Haberler | Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola için İspanya'dan flaş bir açıklama geldi.


İspanya basını, Liverpool'un 14 puan gerisine düşmesi hakkında "Teknik adamlık kariyerimde böyle bir şey yaşamadım" diyen Guardiola'nın Barcelona'ya dönebileceğini yazdı.


Habere yanıt veren Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, Pep Guardiola'ya geri dönüşüne yeşil ışık yaptı.


"KAPIMIZ ONA HER ZAMAN AÇIK"


Bartomeu, "Pep'in geri dönüşü bana bağlı değil. Buradan ayrılmaya karar veren Pep'ti. Ancak Barcelona'nın kapısı ona her zaman açık olacak" dedi.


Josep Guardiola, Barcelona, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:27 
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