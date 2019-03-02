Barcelona'dan Ankaragücü İçin Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanya La Liga
ekiplerinden Barcelona
, Antalyaspor
deplasmanı dönüşünde trafik kazası kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü
taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemini siyah kurdeleyle paylaşarak, "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:19 Kaynak: DHA
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