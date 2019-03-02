Son Dakika Haberleri: Barcelona'dan Ankaragücü İçin Başsağlığı Mesajı

Barcelona'dan Ankaragücü İçin Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelona'dan Ankaragücü İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Antalyaspor deplasmanı dönüşünde trafik kazası kazası geçiren ve hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

İspanyol ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemini siyah kurdeleyle paylaşarak, "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:19 Kaynak: DHA

Antalyaspor, La Liga, MKE Ankaragücü, Barcelona, Spor
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