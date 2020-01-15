Barcelona’dan ayrılan Ernesto Valverde: Zor zamanlarım oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona’dan ayrılan Ernesto Valverde: Zor zamanlarım oldu - Son Dakika Spor

Barcelona’dan ayrılan Ernesto Valverde: Zor zamanlarım oldu

6 saat önce

Ernesto Valverde, pazartesi günü yaklaşık 2,5 sezondur üstlendiği teknik direktörlük görevinden alındı.

Barcelona’dan ayrılan Ernesto Valverde: Zor zamanlarım oldu, System.String[]

Ernesto Valverde, pazartesi günü yaklaşık 2,5 sezondur üstlendiği teknik direktörlük görevinden alındı. Valverde’li iki sezonda da Barcelona La Liga’da şampiyon olmuş, ancak Şampiyonlar Ligi’inde bir kez 4-1’den bir kez de 3-0’dan turu rakiplerine vermişti.

Katalan ekibi, bu sene de liderlik koltuğunda oturuyor. Bu koltuğu Real Madrid ile paylaşıyorlar. Ancak geçtiğimiz hafta İspanya Süper Kupa mücadelesinde alınan Atletico Madrid yenilgisi, Valverde’nin gönderilmesinin yolunu açmıştı.

Barcelona, Valverde’nin yerini son olarak Real Betis’i çalıştıran 61 yaşındaki İspanyol teknik adam Quique Setien ile doldurdu.

Valverde, görevden ayrılmasının ardından Barcelona taraftarlarına şu söyledikleriyle seslendi:

“Barcelona’daki zamanım başladı ve bitti. Başlangıcından bugüne oldukça yoğun bir 2,5 yıldı.”

“Bu süre zarfında güzel ve eğlenceli zamanlar geçirdik, ancak zorlu zamanlar da oldu. Bununla birlikte, her şeyden önce, taraftarlarla olan deneyimimi ve antrenör olduğum süre boyunca bana olan sevgiyi vurgulamak istiyorum.”

“Birlikte dört kupa kazandığımız herkese çabaları için teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren onlara ve yeni koç Quique Setien’e şans diliyorum.”

Ernesto Valverde, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:14 
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