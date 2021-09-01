Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'den sonra 10 numaralı forma Ansu Fati'nin oldu

Emekli edilmesi bekleniyordu! 10 numaralı forma, sürpriz kararla çok genç bir isme verildi

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Messi'nin giydiği 10 numaralı formanın bir süre boş kalması beklenirken Barcelona sürpriz bir kararla formayı Ansu Fati'ye verdi. 18 yaşındaki Fati, daha evvel 31 numaralı formayı giyiyordu. 18 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedeli de 300 milyon euro olarak belirlendi.

YUSUF DEMİR 11 NUMARA

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir'e de 11 numaralı forma verildi. Sürpriz ayrılıklarda sonra Yusuf'un bu sezon daha fazla süre alması bekleniyor.