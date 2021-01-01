Barcelona'dan Bursaspor paylaşımı - Son Dakika

Barcelona'dan Bursaspor paylaşımı

01.01.2021 18:39
Barcelona'dan Bursaspor paylaşımı, System.String[]

Bursaspor Kulübü'nün yeni yıl mesajına, Barcelona'nın resmi Twitter Türkiye hesabından cevap geldi.

Bursaspor Kulübü'nün yeni yıl mesajına, Barcelona'nın resmi Twitter Türkiye hesabından cevap geldi.

TFF 1.Lig ekibi Bursaspor'a Barcelona'dan mesaj geldi. 2010 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan yeşil beyazlı takımı dünya devi unutmadı. Bursaspor Kulübü'nün Twitter'dan paylaştığı, "Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Mutlu yıllar büyük Bursaspor ailesi" yeni yıl mesajını alıntılayan Barcelona'nın Türkiye hesabı, "Mutlu yıllar Bursaspor, mutlu yıllar Bursaspor taraftarı" diyerek karşılık verdi. Barcelona Kulübü'nün resmi Türkiye hesabı Bursaspor ile birlikte Türkiye'de şampiyonluk yaşamış diğer kulüplere de aynı dönüşü yaptı. - BURSA

Barcelona, Bursaspor, Yeni Yıl, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Barcelona'dan Bursaspor paylaşımı - Son Dakika Spor


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