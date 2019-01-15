Son Dakika Haberleri: Barcelona'dan Gelen Selam "Barça Köyü"Nü Mutlu Etti

Barcelona'dan Gelen Selam "Barça Köyü"Nü Mutlu Etti

2 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medya hesabından paylaşılan "Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz.

Barcelona'dan Gelen Selam
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın sosyal medya hesabından paylaşılan " Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun." mesajını Giresun'un Barça köyü sakinleri sevinçle karşıladı.

Barcelona Kulübünün Türkçe hesabından paylaşılan "Barça senin için ne anlam ifade ediyor? Dört kelime ile anlatmanı istesek." paylaşımına bir kullanıcı "Giresun'da bir köy.." yanıtını verdi.

Bunun üzerine aynı hesaptan "Bu, doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun." mesajı paylaşıldı.

Sosyal medyadaki paylaşım, Giresun merkeze bağlı "Barça köyü" sakinlerince sevinçe karşılandı.

Ayrıca Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un sosyal medya hesabından da Barcelona Kulübüne yönelik "Dünyanın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz." paylaşımı yapıldı.

Barça köyünün muhtarı Bülent Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barcelona'nın selamını aldıklarını ve bu durumdan çok memnun olduklarını söyledi.

Barça'nın güzel ve şirin bir köy olduğunu ifade eden Uslu, "Giresun merkeze 4 kilometre uzaklıktayız, bizim ismimizi bu zamana kadar duymakta geç kalmışlar. Kendilerini, Giresunlular ve köy halkı olarak memleketimize davet ediyoruz." dedi.

Uslu, köy olarak futbolu sevdiklerini belirterek, "Buraya gelirlerse köydeki büyük küçük herkesin katılımıyla bir mahalle maçı da yapabiliriz. İsimlerimiz zaten benzer, bu durum hoş bir şey." diye konuştu.

Köyün ismiyle ilgili bilgi veren Uslu, "1515 yıllarında buraya Barçalı Türkmenlerin gelmesi ve yerleşmesiyle köyün adı bu şekilde kalmış." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Aksu Barça Gençlikspor Takımı, Giresun 1. Amatör Küme'de mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:28 Kaynak: AA

İspanya, Giresun, Barcelona, Spor
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