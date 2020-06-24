Barcelona'dan liderliği geri alma zamanı! Real Madrid'in Mallorca galibiyetine iddaa'da... - Son Dakika

Barcelona'dan liderliği geri alma zamanı! Real Madrid'in Mallorca galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandırREAL MADRID - MALLORCABarcelona zorlansa da Athletic Bilbao engelini 1-0'la geçti ve yeniden liderliğe oturdu, şampiyonluk yolundaki Real Madrid'in eksik maçını tamamlayacağı Mallorca karşısında hata yapma lüksü yok!

Bu bir ilandır

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REAL MADRID - MALLORCA

Barcelona zorlansa da Athletic Bilbao engelini 1-0'la geçti ve yeniden liderliğe oturdu, şampiyonluk yolundaki Real Madrid'in eksik maçını tamamlayacağı Mallorca karşısında hata yapma lüksü yok!

Real Sociedad galibiyetinde sarı kart gören Casemiro cezalı, orta alanda Federico Valverde ve Luka Modric ikilisini izleyeceğiz. Sergio Ramos'un hafif bir sakatlığı var, Raphael Varane'ın yanında Eder Militao'yu görebiliriz.

Mallorca ise salgın arası dönüşünden sonra oynadığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi ve düşme potasında yer alıyor.

Bu zorlu maçta yaratıcılığına en çok ihtiyaç duydukları isimlerden biri olan Takefusa Kubo da Real Madrid'den kiralandığı için statü gereği kadroda yerini alamayacak.

Kubo dışında sakatlıkları devam eden Sung-yueng Ki ve Lumor Agbenyenu da mücadelede forma giyemeyecek. Son oynanan Leganes maçında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan stoper Antonio Raillo ise ilk 11'e geri dönecek.

%47'lik kesim liderliği geri isteyen eflatun-beyazlıların hata yapmayacağını düşünüyor.

Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo'nun Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller...

Athletic Bilbao, Real Madrid, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:39 

Son Dakika Spor Barcelona'dan liderliği geri alma zamanı! Real Madrid'in Mallorca galibiyetine iddaa'da... - Son Dakika Spor
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