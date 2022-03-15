SPOR Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye - Son Dakika

Barcelona'dan rövanş öncesi paylaşım: Sizi çok özledik Türkiye

İSTANBUL, (DHA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona, maç öncesi sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. İspanyol kulübü, Türkçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul görüntülerine yer verdi. Katalan kulübü görüntüleri, "Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'a geliyoruz. Sizi çok özledik Türkiye" mesajıyla takipçileriyle paylaştı.