Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
4 saat önce
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
İspanya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:39 Kaynak: AA
1. Futbol
Ligi (La Liga
) takımlarından Barcelona
, Fenerbahçe
'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Barcelona'nın Twitter
Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye
'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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