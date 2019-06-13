Son Dakika Haberleri: Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
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Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı

4 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Barcelona'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı, System.String[]
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Barcelona'nın Twitter Türkçe hesabında yer alan mesajda, "1961 yazında hazırlık kampında yer alıp Barça forması giyen ilk Türk olan Şeref Has'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe'nin, Türk futbolunun ve Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Futbol, İspanya, Fenerbahçe, Barcelona, Spor
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