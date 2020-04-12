Barcelona’dan yolsuzluk iddialarına cevap

La Liga takımlarından olan Barcelona’da dün altı yönetici istifa etti. Aralarında başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas’ın da olduğu yöneticiler, istifa sebebi olarak başkan Josep Maria Bartomeu’nun yönetim şekli olduğunu belirtmişlerdi.

Özellikle Rousaud, ayrıldıktan kısa bir süre sonra kulüpte yolsuzluk yapıldığına dair bir iddia ortaya atmıştı. RAC1’e açıklamalarda bulunan eski başkan yardımcısının, “100 bin Euro'luk piyası fiyatı olan bir iş için bir milyon Euro ödüyorduk." demeci öne çıktı.

Barcelona ise bu iddiaları yalanlayan bir açıklama paylaştı: “Eskiden başkan yardımcımız olarak görev alan Bay Rousaud’un medya aracılığıyla yaptığı ciddi fakat asılsız suçlamalar karşısında kulübümüz, olsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti reddetmekte ve bu konudaki yasal işlem haklarını saklı tutmaktadır.”