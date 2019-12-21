Barcelona, Deportivo Alaves'i evinde 4-1 yenerek liderliğini korudu - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona, Deportivo Alaves'i evinde 4-1 yenerek liderliğini korudu - Son Dakika Spor

Barcelona, Deportivo Alaves'i evinde 4-1 yenerek liderliğini korudu

6 saat önce

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves'i 4-1 yendi.

Barcelona, Deportivo Alaves'i evinde 4-1 yenerek liderliğini korudu, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Barcelona, sahasında Deportivo Alaves'i 4-1 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Barcelona, 14. dakikada Antoine Griezmann ve 45. dakikada Arturo Vidal'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı konuk ekip Alaves, 56. dakikada Pere Pons ile farkı 1'e indirse de Katalan takımının kaptanı Lionel Messi 69. dakikada skoru 3-1 getirdi. Maçın skorunu, 75. dakikada penaltıdan attığı golle Luis Suarez 4-1 olarak belirledi.

Sahadan farklı galip ayrılan Barcelona, puanını 39'a çıkararak liderliğini korudu. Alaves ise 19 puanda kaldı.

Bu arada, ligdeki gol sayısını 13'e çıkaran Messi, gol krallığı yarışında Real Madridli Karim Benzema'yı (12) geçerek tek başına zirvede yer aldı.

Deportivo Alaves, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:04 Kaynak: AA
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