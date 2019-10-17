Son Dakika Haberleri: Barcelona Eibar'a Hazırlanıyor
Son Dakika Spor Barcelona Eibar'a Hazırlanıyor

Barcelona Eibar'a Hazırlanıyor

34 dakika önce

Milli Takım için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da sıradaki hedef Eibar.

Milli Takım için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da sıradaki hedef Eibar.

Barcelona Eibar'a Hazırlanıyor

Barcelona, Eibar, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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