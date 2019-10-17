Barcelona Eibar'a Hazırlanıyor
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Milli Takım için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da sıradaki hedef Eibar.
Milli Takım için lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Barcelona'da sıradaki hedef Eibar.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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