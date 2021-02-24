Barcelona erteleme maçında Elche'yi farklı yendi

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında toplam gol sayısını 18'e çıkaran Messi ilk sıraya yükseldi. Atletico Madrid 'in Uruguaylı forveti Luis Suarez 16 golle 2. sırada bulunuyor.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Barcelona'nın gollerini Lionel Messi (Dk. 48 ve Dk. 69) ve Jordi Alba (Dk. 73) kaydetti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde ( La Liga ) ilk haftanın erteleme maçında Barcelona , sahasında Elche'yi 3-0 mağlup etti.

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