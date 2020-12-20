Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti - Son Dakika
BBC

Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti

20.12.2020 11:47
Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti, System.String[]

Lionel Messi, Barcelona'nın Valencia ile 2-2 berabere kaldığı maçta, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin tek bir kulüp formasıyla 643 gol atma rekorunu egale etti.

Lionel Messi, Barcelona'nın Valencia ile 2-2 berabere kaldığı maçta, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'nin tek bir kulüp formasıyla 643 gol atma rekorunu egale etti.

33 yaşındaki Arjantinli, ilk yarı sona ermeden hemen önceki kafa golüyle bu sayıya ulaştı. Messi bundan az önce de bi penaltı kaçırrı.

Messi Barcelona formasıyla ilk golünü 2005'de Albacete'ye atmıştı.

Pele, 1956-1974 arasında Brezilya ekibi Santon adına 19 sezonda 643 gol atmıştı.

Ancak, Barcelona ligin ortalarındaki rakibi Valencia'yı yenmeyi başaramadı.

Su sonuçla, 26 kez La Liga şampiyonu olan Barcelona, lider Atletico Madrid'in sekiz puan gerisinde, beşinciliğe yerleşti.

Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti

Lionel Messi, Barcelona, Valencia, Pele, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası 10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası         
10:37
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı         
09:21
Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem         
08:01
Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı         
01:11
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 11:57:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Barcelona formasıyla 643 gol atan Messi, Pele'nin rekorunu egale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei