Galatasaray - Barcelona maçını Fransız Benoit Bastien yönetecek - Son Dakika
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Galatasaray - Barcelona maçını Fransız Benoit Bastien yönetecek

08.03.2022 12:45
Galatasaray - Barcelona maçını Fransız Benoit Bastien yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 10 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacağı ilk maçı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Galatasaray, 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Galatasaray - Barcelona maçını Fransız Benoit Bastien yönetecek - Son Dakika


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