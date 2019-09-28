Son Dakika Haberleri: Barcelona, Getafe deplasmanında kazandı
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Barcelona, Getafe deplasmanında kazandı

33 dakika önce

Katalan takımında defans oyuncusu Clement Lenglet 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Barcelona, Getafe deplasmanında kazandı, System.String[]

Katalan takımında defans oyuncusu Clement Lenglet 82. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı.


Barcelona deplasmanda aldığı galibiyetle puanını 13'e çıkartırken, mart ayından bu yana ilk defa sahasında kaybeden Getafe ise 7 puanda kaldı.


- Dembele kadroda bulunmadı


Barcelona'da Fransız forvet Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlandığı açıklandı.


Katalan takımının cuma günkü antrenmanında sol bacak kaslarında ağrı başlayan Dembele, Getafe maçının kadrosuna alınmadı.


Barcelona'ya geldiği Ağustos 2017'den bu yana sekizinci, bu sezonki ikinci sakatlığını geçiren Dembele, Athletic Bilbao'ya karşı oynanan ligin ilk karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı 5 maç forma giymemişti.


Takımın forvetinde ayrıca Lionel Messi ve Ansu Fati'nin de sakatlıkları bulunuyor.

Barcelona, Getafe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:26 
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