Barcelona hata istemiyor! Real Valladolid'de Enes Ünal oynayacak mı?

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REAL VALLADOLID - BARCELONA



Alaves, Celta Vigo ve Eibar o kadar kötü ki, beraberlik ağırlıklı ilerleyen Real Valladolid küme düşme korkusunu onlardan daha az hissediyor.



Levante karşısında maçın son anlarında penaltı kaçıran milli futbolcumuz Enes Ünal, Alaves karşısında yedek beklemişti. Valencia maçında yeniden 11 çıktı ancak bu sefer de performansı çok iyi değildi. TD Sergio Gonzalez, Sergi Guardiola ile maça başlayabilir.



Oscar Plano cezadan dönüyor. Beklentilerin çok uzağında kalan Hatem Ben Arfa'yı da yedek kulübesinde görebiliriz.



Barcelona ise salgın arasından döndükten sonra çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi ancak aldığı 3 beraberlik, hatasız ilerleyen Real Madrid'in basıp liderlik koltuğuna oturmasını sağladı.



Son olarak Espanyol'u derbide 1-0'la geçtiler, oyuna girdikten 5 dakika sonra kırmızı kart gören Ansu Fati cezalı. 3 maçtır oynamayan Samuel Umtiti'nin durumu da maç saati netlik kazanacak.



Hücumda elbette Lionel Messi destekli, Luis Suarez ve Antoine Griezmann izleyeceğiz.



%52'lik kesim Real Madrid'e kaptırdığı liderliği kovalayan Katalan devine güveniyor...



Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez'in Nacional günleri! İzleyelim...











