Barcelona idmanında şok kavga! Lionel Messi...

La Liga'da Barcelona, Sevilla ile berabere kalırken liderliği de rakibi Real Madrid'e bıraktı. İspanyol basını ise aralarının uzun süredir bozuk olduğu belirtilen Lionel Messi ve Antoine Griezmann'ın antrenmanda kavga ettiğini iddia etti.



Habere göre ciddi şekilde tartışma yaşayan ve birbirlerinin üzerine yürüyen iki futbolcuyu teknik direktör Setien ve diğer futbolcular sakinleştirdi.



UZUN ZAMANDIR ARALARI BOZUKTU



Araya giren Setien ve futbolcular, kavganın büyümesini önlerken ikili arasında alevlenen tartışmaların ciddi boyutlara ulaştığı görüldü.



Uzun zamandır iki yıldızın aralarının bozuk olduğu ve Messi'nin Griezmann'ı takımda istemediği belirtiliyordu. Barcelona'nın önümüzdeki sezona Fransız futbolcu ile devam etmeyeceği de gelen bilgiler arasında.



