Son Dakika Haberleri: Barcelona, İngiltere'den Avantajlı Dönüyor

Barcelona, İngiltere'den Avantajlı Dönüyor

38 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

Barcelona, İngiltere'den Avantajlı Dönüyor, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester United, Old Trafford Stadyumu'nda Barcelona'yı konuk etti. Mücadeleye İspanyol ekibi hızlı başladı. 12. Dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Suarez'in ortasında Luke Shaw topu kendi kalesine gönderdi ve Barcelona 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleden 1-0 galip ayrılan Barcelona tur için avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:02 Kaynak: İHA
Old Trafford Stadyumu, Manchester United, Barcelona, Spor
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