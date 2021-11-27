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Barcelona izin vermedi, Sertaç Şanlı Büyük Britanya maçında yok! - Son Dakika

Barcelona izin vermedi, Sertaç Şanlı Büyük Britanya maçında yok!

27.11.2021 17:21
Barcelona izin vermedi, Sertaç Şanlı Büyük Britanya maçında yok!

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli maçta forma giyemeyecek.

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli maçta forma giyemeyecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın saat 19.00'da İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımı'nda, milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın kadroya yer alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA'ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.

(İHA)

Barcelona izin vermedi, Sertaç Şanlı Büyük Britanya maçında yok!

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barcelona izin vermedi, Sertaç Şanlı Büyük Britanya maçında yok! - Son Dakika


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