Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı
7 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:24 Kaynak: AA
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga
) ekibi Barcelona
, Japon
forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon avro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
2018'de Japonya
Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olacağı belirtildi.
Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.
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