Barcelona, Kevin-Prince Boateng'i Kiraladı
1 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) lideri Barcelona, İtalyan kulübü Sassuolo'nun Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga
) lideri Barcelona
, İtalyan kulübü Sassuolo
'nun Ganalı forvet oyuncusu Kevin- Prince
Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Barcelona, 31 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyu, 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.
Sassuolo'nun sezon öncesinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boateng, daha önce Hertha Berlin
, Tottenham
, Borussia Dortmund
, Portsmouth
, Genoa, Milan
, Schalke 04
, Las Palmas
ve Eintracht Frankfurt
kulüplerinde oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:23 Kaynak: AA
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