Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu! - Son Dakika
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Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!

9 dakika önce

Barcelona, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

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Barcelona, korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldığını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, spor camiasını da olumsuz etkiledi. Dünyanın birçok ülkesinde ligler ertelenirken, bazı organizasyonların da seyircisiz gerçekleşmesi yönünde kararlar alındı. Ertelenen liglerden biri olan İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona, virüs nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin de tavsiyesiyle A takımının tüm faaliyetlerinin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı ifade edildi.

Katalan ekibi, önümüzdeki günlerde oyunculara evlerinde gerçekleştirebilecekleri özel fiziksel egzersiz programları uygulanacağını da belirtti.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Barcelona, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:50 Kaynak: İHA
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Barcelona, korona virüs nedeniyle tüm faaliyetlerini durdurdu!
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