Barcelona, Kral Kupası'nda elendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Barcelona, Kral Kupası'nda elendi - Son Dakika Spor

Barcelona, Kral Kupası'nda elendi

1 saat önce

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek elendi.

Barcelona, Kral Kupası'nda elendi, System.String[]

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 yenilerek elendi.

Tek maç üzerinden oynanan çeyrek finalde ev sahibi Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü, uzatmaların oynandığı 93. dakikada İnaki Williams attı.

Barcelona'da Gerard Pique 80. dakikada sakatlanarak, oyundan çıktı.

Bilbao kentindeki San Mames Stadı'ndaki maçı 49 bin 154 kişinin izlediği ve bunun stat rekoru olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Barcelona, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Quique Setien'i getirdikten sonra başarılı sonuçlar alamazken, ilk lig liderliğini Real Madrid'e bıraktı, şimdi de Kral Kupası'na veda etti.

Diğer yandan kupada çeyrek final maçlarında favori gösterilen tüm takımların elenmesi dikkati çekti.

Yarı finale kalan takımlardan Real Sociedad 4-3 ile Real Madrid'i, Granada 2-1 ile Valencia'yı, 2. lig takımlarından Mirandes ise 4-2 ile Villarreal'i eledi.

Yarı final eşleşmeleri cuma günkü çekilişte belli olacak.

Kral Kupası'nı Granada ve Mirandes bu zamana kadar hiç kazanamazken, diğer yarı finalistlerden Real Sociedad 2, Athletic Bilbao ise 23 kez bu kupayı müzesine götürdü.

Athletic Bilbao, Barcelona, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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