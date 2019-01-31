Son Dakika Haberleri: Barcelona Kral Kupası'nda Yarı Finalde

Barcelona Kral Kupası'nda Yarı Finalde

1 saat önce

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Sevilla'yı 6-1 yenen Barcelona yarı finale çıktı.

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İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Sevilla'yı 6-1 yenen Barcelona yarı finale çıktı.

Çeyrek final eşleşmesinin deplasmandaki ilk maçında Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Barcelona, Nou Camp Stadı'nda oynadığı rövanş maçında rakibini farklı yendi.

Barcelona, ilk yarıyı Philippe Coutinho (Dk. 13 penaltı) ve Ivan Rakitiç'in (Dk.32) golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı baskılı futbolunu sürdüren Barcelona, 53. dakikada Coutinho ve 54'te Sergi Roberto ile farkı 4'e çıkardı.

Sevilla'yı umutlandıran gol 68. dakikada Giulhermo Arana'dan gelse de Barcelona'nın yıldız futbolcuları Luis Suarez (Dk. 89) ve Lionel Messi'nin (Dk. 92) golleri maçın skorunu belirledi.

Kral Kupası'nın son şampiyonu Barcelona, geçen sene kupanın finalinde yendiği Sevilla'yı bu kez çeyrek finalde eledi.

Öte yandan, kupanın diğer çeyrek final maçında Real Betis, sahasında oynadığı ve uzatmalara giden maçta Espanyol'u 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Espanyol takımı 33. dakikada Leo Baptistao ile 1-0 öne geçerken Real Betis'in beraberlik golü 76. dakikada Giovanni Lo Celso'dan geldi. Maçın normal süresi ilk karşılaşmada olduğu gibi 1-1 sona erince uzatmaya gidildi.

Ev sahibi takım, Sergio Leon (Dk. 95) ve Aissa Mandi'nin (Dk.99) golleriyle maçı 3-1 kazanarak turu geçti.

Real Betis, Valencia ve Barcelona'nın ardından Kral Kupası'nın son yarı finalisti Girona- Real Madrid maçında belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:36 Kaynak: AA

İspanya, Sevilla, Barcelona, Spor
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