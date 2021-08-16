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Barcelona Kulübünün borcu 1 milyar 350 milyon avroya çıktı - Son Dakika

Barcelona Kulübünün borcu 1 milyar 350 milyon avroya çıktı

16.08.2021 15:19
Barcelona Kulübünün borcu 1 milyar 350 milyon avroya çıktı, System.String[]

İspanya'nın Barcelona Kulübünün başkanı Joan Laporta, 31 Haziran itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 350 milyon avroya çıktığını açıkladı.

İspanya'nın Barcelona Kulübünün başkanı Joan Laporta, 31 Haziran itibarıyla kulübün toplam borcunun 1 milyar 350 milyon avroya çıktığını açıkladı.

Barcelona'da geçen mart ayında başkan seçilen Laporta, kulübün yaşadığı ekonomik sorunlara açıklık getirmek için Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Katalan kulübünün 31 Haziran itibarıyla 1 milyar 350 milyon avro borcu bulunduğunu ve bunun 600 milyon avrodan fazlasının bankalara olduğunu kaydeden Laporta, yaşadıkları finansman sorunlarını "Ekonomik durum karışık, çok zor, dramatik." diye değerlendirdi.

Barcelona Kulübü Başkanı, göreve gelir gelmez bankalardan 80 milyon avroluk ek kredi istemek zorunda kaldıklarını, sporcuların ve çalışanların maaşlarını ancak bu şekilde ödediklerini kaydetti.

Kulübün içinde bulunduğu ekonomik sorunların sorumlusunun, 2014-2020 yıllarında kulüp başkanı olan ve Ekim 2020'de yönetim kurulu ile birlikte istifa eden Josep Maria Bartomeu olduğunu ileri süren Laporta, eski yönetim döneminde "orantısız ödemeler yapıldığını ve gereksiz yere kulübün uzun vadeli borçlandırıldığını" söyledi.

"La Liga kurumuna sunduğumuz gibi bu yıl 468 milyon avroluk bir zararımız var ve bunun 91 milyon avrosu Kovid-19 salgınıyla bağlantılı." diyen Laporta, "Bu yılki ödemelerimiz, alacaklarımızdan 553 milyon avro daha fazla. Bu çok para ve ne tür bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Gerard Pique, Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın maaşlarında indirime gitmeyi kabul ettikleri yönündeki açıklamaları da değerlendiren Laporta, bundan memnun olduğunu ve diğer futbolculara da örnek olmasını temenni ettiğini belirtti.

Laporta, "dramatik" olarak açıkladığı ekonomik duruma rağmen iyi haberleri olduğunu kaydederek, "Güvenilirliğimize ve tecrübemize dayanarak 6 maddelik stratejik bir plan sunmamız ve Barcelona'nın önemli aktiflere sahip olması, bu durumu geçici kılıyor." diye konuştu.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Hepimiz kemer sıkıyoruz. Önümüzde nefes alabileceğimiz 1,5 yıl var. İki yıl içinde de kulübün sağlıklı bir ekonomiye kavuşmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Messi'nin ayrılması

Diğer yandan Barcelona'da 21 yıl forma giydikten sonra ekonomik gerekçelerle sözleşmesinin uzatılmamasının ardından kulüpten ayrılan Lionel Messi'nin imza attığı Paris Saint-Germain Kulübündeki tanıtımıyla ilgili soruya da Laporta, şu cevabı verdi:

"Tüm Barcelona taraftarı gibi çelişkili duygular hissettim. Onu Barcelona formasıyla devam ederken görmek isterdim. Ama doğru kararı aldığımıza bugün de ikna olmuş durumdayım. Çünkü kulüp her şeyin üzerindedir. Kulübün ekonomik durumunda yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Müzakeredeki detayları saygımızdan ve sevgimizden saklı tutuyoruz. Diğer yandan Messi'yi mutlu gördüm ve bu beni sevindirdi. Belki bu sezon rakip de olabiliriz. Bunu da kabullenmeliyiz."

Laporta ayrıca, Messi'nin ayrılmasıyla birlikte sporcu maaşlarındaki 200 milyon avroluk indirim hedefinin de aşağı yönlü değiştiğini kaydetti.

Takımın mevcut kadrosundan kendisinin ve teknik direktör Ronald Koeman'ın memnun olduğunu ifade eden kulüp başkanı, bazı futbolcuların satışından toplamda 100 milyon avroluk gelir elde etmeleri halinde yeni bir futbolcu almak için 25 milyon avroluk kaynakları olacağını, transfer piyasasının halen açık olduğunu söyledi.

Barcelona, İspanya, Haziran, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Barcelona Kulübünün borcu 1 milyar 350 milyon avroya çıktı - Son Dakika Spor


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