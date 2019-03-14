Barcelona, Lyon'u Farklı Geçti
1 saat önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda golsüz berabere kaldığı Lyon'u evinde 5-1'le geçen Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda golsüz berabere kaldığı Lyon
'u evinde 5-1'le geçen Barcelona
, adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Barcelona, Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. 16. dakikada Suarez
, ceza sahası içinde Denayer
'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Messi
, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada Katalan ekibi Coutinho
'nun fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-0 üstün girdi. 58. dakikada Fransız ekibi, Toussart'ın golüyle umutlansa da 78. dakikada Messi, 81. dakikada Gerard Pique ve 86. dakikada Dembele'nin ağları sarsmasıyla Barcelona sahadan 5-1 galip ayrıldı. Messi'nin 2 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Barcelona bir üst tura çıkan takım oldu. - İSTANBUL
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
Barcelona, Lyon'u 5-1 Mağlup Etti ve Çeyrek Finale Yükseldi
Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Kalan Takımlar Belli Oldu! İşte Kura Tarihi
Bayern Münih'i 3-1 ile Geçen Liverpool, Şampiyonlar Liginde Çeyrek Finale Yükseldi
Barcelona-Lyon Maçında Tartışmalı Penaltı Kararı!