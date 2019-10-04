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Barcelona maçının ardından

1 saat önce

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Kötü bir basketbol oynadık.

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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Kötü bir basketbol oynadık. İlk yarı ofansif anlamda hiç bir şey üretemedik. Hanga ile Micic'e iyi savunma yaptılar. İkili oyunlarımızı iyi savundular. İlk yarı iyi bir basketbol oynamadık. 2'nci yarı Micic, toparlandı. Oyuna geri dönmek için bir çok şansımız oluştu ama bir çok basit atışı kaçırdık. 20'ye yakın boş atış kaçırdık. Ritmimizi maç boyunca yakalayamadık. Evimizde 64 sayıda kaldığımızı hiç hatırlamıyorum" dedi.
Turkish Airlines Euroleague ilk hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Barcelona'ya 74-64 mağlup olurken, başantrenör Ergin Ataman, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Çok fazla basit atış kaçırdıklarını vurgulayan Ataman, " Shane Larkin'in durumu hakkında şu an hiç bir söylemem mümkün değil. Simon, Maç sırasında verilmemesi gereken bir tepki verdi. Kulübümüzün kuralları dahilinde ona bir yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.
SVETISLAV PESİC: EFES KARŞISINDA İSTEDİKLERİMİZİ BAŞARDIK
Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic ise, "Bugün Efes karşısında yapmak istediklerimizi başardık. Efes'in hızlı hücumlarına ve ekstra paslarına engel olduk. İlk yirmi dakikada müsait bir çok pozisyon yakaladık. 3'üncü çeyreğin başlamasıyla sıkıntıya düştük. Micic, ritmini yakaladı. Takımım bu duruma çok iyi reaksiyon gösterdi. Ribauntları kontrol ettik. 44 ribaund aldık. Savunma ribaundları bizim için önemliydi. Hızlı hücuma çıkmamıza ve iyi fırsatlar yakalamamıza yardımcı oldu. Efes'i de mücadelesinden dolayı tebrik ederim" dedi.


- İstanbul
Ergin Ataman, Anadolu Efes, Barcelona, basketbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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