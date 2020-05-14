Barcelona, Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı - Son Dakika

İspanyol ekibi Barcelona, 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdığını açıkladı

Barcelona'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney'in sözleşmesinin karşılıkla anlaşarak feshedildi belirtildi. Delaney'in 30 Haziran 2020'de sözleşmesi sona erecekti. Barca emeklerinden dolayı başarılı basketbolcuya teşekkür etti. Barcelona ile bu sezon THY Euroleague'de 26 karşılaşmaya çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 10.2 sayı, 4.8 asist ve 2.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)